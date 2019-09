Mourinho: “Il mio futuro non credo che sarà in Italia. Inter? Una famiglia”

In esclusiva a Tiki-Taka, questa sera in onda su Italia 1, ha parlato José Mourinho a proposito del suo passato all’Inter e del suo futuro. Il portoghese è ancora fermo dopo l’esperienza al Manchester United della scorsa stagione: “L’Inter è casa mia, la mia famiglia: Moratti è un amico, il mio presidente. La storia che ha portato la nostra squadra al Triplete è fantastica, che ricordo ogni giorno. Dopo Madrid, se fossi tornato a San Siro a festeggiare non sarei mai più andato via dall’Inter. Quando si dice addio a una famiglia è cosa dura da affrontare, quella sera però sapevo già che sarei andato via. Non potevo dire di no al Real Madrid per la terza volta. Il mio futuro? Non credo che sarà in Italia”.