Mourinho, il murales a Roma imbrattato con il fumo… della sigaretta di Sarri

Mourinho contro Sarri, Roma contro Lazio . Il derby della Capitale è già iniziato e lo si vede anche da quanto accaduto in città... pure sui muri. Alcuni supporters biancocelesti, infatti, per "festeggiare" l'arrivo dell'ex tecnico di Juventus e Napoli, avrebbero imbrattato nella notte il murales dedicato a Mourinho, che era stato disegnato su un muro di Testaccio lo scorso maggio.

I sostenitori della Lazio, come riporta Leggo.it, hanno coperto il volto dello Special One con una nuvola di fumo "sputata" da Maurizio Sarri, che è stato disegnato di fianco. Il murale era stato realizzato dallo street artist Harry Greb circa un mese fa per omaggiare il tecnico portoghese che dal 1° luglio sarà ufficialmente il neo allenatore della Roma.