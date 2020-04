Mourinho, il retroscena: ha salvato un ex compagno da un incendio

Una passato eroico quello di José Mourinho che risale al periodo in cui lo Special One giocava per il club portoghese Comércio e Indústria. Erano gli anni ’80, precisamente il 1986 quando nel parcheggio del centro di allenamento un’esplosione coinvolse l’auto di un suo compagno di squadra.



La rivelazione, riportata dal Sun che cita il libro “Mourinho: Behind the Special One“, racconta come l’attuale allenatore del Tottenham si trovò a salvare la vita di un suo ex compagno, De. L’auto del calciatore esplose all’improvviso e solo l’intervento del portoghese permise all’uomo di uscire indenne prima che le fiamme lo raggiungessero. “Mi ha salvato la vita”, ha raccontato il diretto interessato. “Un gesto eroico”, ha commentato Fernando Lage, all’epoca presidente del Comércio e Indústria. Nei due anni con la società portoghese, quindi, Mourinho fece qualcosa di davvero speciale…