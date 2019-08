Mourinho: “Io difensivista? Chi lo dice dovrebbe vergognarsi. Quel gol di Costinha…”

Di Mourinho si ricorda quell’esultanza sfrenata del 9 marzo 2004, quando con un gol di Costinha al 90′ eliminò il Manchester United, conducendo il Porto alle semifinali di quell’edizione della Champions League che poi fu vinta dai lusitani: “Sono certo che se il gol fosse arrivato al 70′ non avrei esultato così, nessuno si aspetta un gol all’ultimo minuto e per di più dal lato dei propri tifosi. Una gioia incontenibile, come un ladro che rapina in banca e riesce a farla franca, sono momenti che restano per sempre”, ha detto ai microfoni di Dazn per la serie The Making of.

Nel 2012, invece, alla guida del Real Madrid lo Special One trionfò in Liga con 100 punti: “Una stagione fantastica che due squadre leggendarie, dal seguito incredibile, hanno affrontato dandosi battaglia. Dal campionato spagnolo sono passati giocatori fantastici e anche allenatori che sono considerabili come leggende. Averne fatto parte è bellissimo, con quella Liga in cui anche abbiamo vinto più partite e segnato più gol. E io dunque sarei etichettato come difensivista? È una cosa di cui bisognerebbe un po’ vergognarsi…”.