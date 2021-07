Mourinho, l’aereo che lo porta a Roma guidato direttamente da Dan Friedkin

Il nuovo mister giallorosso in arrivo

Tutto è pronto a Roma per l'arrivo di José Mourinho. Lo Special One è partito poche ore fa dall'aeroporto di Lisbona: con lui anche i collaboratori Lalin, Joao Sacramento e Nuno Santos. Intorno alle 14 è previsto l'atterraggio a Ciampino, poi il primo viaggio verso Trigoria per iniziare la sua nuova avventura giallorossa. Un'esperienza che inizierà in modo davvero unico.