Mourinho: “Messi? Ci costringe a diventare degli allenatori migliori…”

Lo scorso 20 novembre José Mourinho è tornato in pista, prendendo il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino sulla panchina del Tottenham. Lo Special One, in queste ore, ha rilasciato un’intervista a Give Me Sport, nella quale si è soffermato a parlare di Lionel Messi, fresco vincitore del Pallone d’Oro.

MESSI – “Ho giocato contro Messi con il Chelsea, l’Inter ed il Real Madrid, con approcci e obiettivi diversi. A volte volevamo vincere, altre non perdere o mantenere un risultato. Cerchi di capire come fermarlo, ma ti fa sempre male, è drammatico. Costringe però tutti gli allenatori che lo affrontano a studiare, analizzare e decidere, rendendoci tutti migliori”.

