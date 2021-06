Mourinho: “Mi proposero ruolo da CT dell’Inghilterra e del Portogallo ma…”

Le confessioni dello Special One

Le parole di Mourinho si concentrano prima sul prossimo passo nella Capitale alla guida della Roma: "Emozionato? Sì, lo sono. Ho sentito un grande legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin". "Quanto tempo passo a pensare a come migliore la squadra? C'è tanto lavoro da fare. Zoom rende le cose facili. Non mi piace telefonare, mi piace vedere le persone".

EUROPEI E RETROSCENA - "Sono sempre entusiasta del calcio. C'è una pausa e mi sento perso e vuoto. Non so cosa fare dopo cena. Sto solo facendo zapping, zapping, zapping senza trovare calcio". "Cosa farà l'Inghilerra? Credo che possano vincere il torneo. Vedo solo che la Francia ha una rosa incredibile, ma a parte questo non vedo una squadra migliore delle altre". E proprio sulla Nazionale dei Tre Leoni: "Se mi è mai stata proposta la guida di una Nazionale? L'Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un'offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi".