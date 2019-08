Mourinho, niente ritorno in panchina: sarà ancora commentatore della Premier League

Sarà con ogni probabilità un altro anno sabbatico per José Mourinho. Niente ritorno ad allenare, per il portoghese è prevista una stagione da commentatore televisivo.

Lo Special One prosegue nella sua avventura televisiva: il tecnico portoghese, tre volte campione della Premier League, entra nella squadra di Sky Sports UK, con cui seguirà la prossima stagione del massimo campionato britannico. Lo ha annunciato la stessa emittente attraverso i canali social ufficiali. Il debutto di Mourinho in studio sarà domenica 11 agosto in occasione di una supersfida tra due delle sue ex squadre: il Manchester United – ultima squadra allenata dal portoghese – e il Chelsea.