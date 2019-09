Mourinho non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo un caso di studio. Quando avrà 50 anni…”

Cristiano Ronaldo non smette di stupire, ma soprattutto di segnare. Nonostante la pausa dal campionato, il portoghese si è reso protagonista con la Nazionale segnando addirittura un poker nella gara contro la Lituania. Ennesimi gol di una carriera incredibile che, secondo qualcuno, terminerà molto molto tardi.

José Mourinho, ex allenatore, e attuale commentatore televisivo, ha parlato proprio di CR7 all’emittente portoghese 11, svelando quelle che sono le caratteristiche che rendono speciale l’asso della Juventus.

UNICO – “Quello che fa non mi sorprende. A 34 anni è un grande giocatore che milita in una squadra di grande livello, con ambizioni al top. Non mi sorprende perché, in termini genetici è un caso di studio e questo vale anche per la sua mentalità. Cristiano è un fenomeno, è uno che pensa solo a vincere e a fare ancora meglio. Per questo motivo per me non è una sorpresa ciò che fa. Penso che che quando Cristiano avrà 50 anni e la FIFA lo inviterà per una partita tra leggende lui giocherà e segnerà. Sono sicuro che sarà così”, ha detto Mourinho.

Lo Special One conosce bene Cristiano Ronaldo avendoloallenato tra il 2010 ed il 2013 quando era alla guida del Real Madrid.