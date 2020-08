Mourinho pizzica il Psg: “Fallimento non aver ancora vinto la Champions dopo i grandi investimenti ma ora…”

Anche José Mourinho si appresta ad assistere alla finale di Champions League di domenica sera tra Psg e Bayern Monaco. Il portoghese, che di Coppe e tornei europei se ne intende, ha voluto dire la sua sulla partita ma soprattutto sull’attitudine dei francesi nei tornei internazionali. Parlando a DAZN, lo Special One non ha risparmiato qualche critica ai parigini.

Mourinho: “Fallimento che il Psg non abbia mai vinto la Champions”

“Penso che sia un fallimento che il Psg non abbia ancora vinto la Champions League. Dovevano vincerla ormai almeno da due stagioni. La società ha fatto grandi investimenti per cinque o sei anni, investimenti davvero pazzeschi e non hanno vinto. Ora hanno l’occasione per riuscirci e realizzare il loro sogno”, ha detto Mourinho che ha fatto il suo pronostico: “Secondo me il Bayern Monaco nonostante sia molto forte come squadra, deve fare attenzione perché credo che il Psg possa davvero fare male. Non solo dovranno capire come poter affondare il colpo contro la squadra di Tuchel, ma anche anticipare come i parigini potranno cercare di attaccare per fare gol”.

