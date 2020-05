Mourinho racconta: “In lacrime davanti a casa dopo il ko contro il Bayern”

Nel 2012 il Real Madrid andò ad un passo dalla finale di Champions League. In quell’anno poi a trionfare fu il Chelsea di Di Matteo che sconfisse all’Allianz Arena il Bayern Monaco dopo una partita al cardiopalma. I blancos invece si fermarono a undici metri dal traguardo, quando Kakà, CR7 e Sergio Ramos sbagliarono i rispettivi rigori condannando la squadra all’eliminazione.

IN LACRIME – José Mourinho non ha sicuramente dimenticato quella sconfitta. L’attuale allenatore degli Spurs ne ha parlato ai microfoni di Marca: “Questo è il calcio. Cristiano Ronaldo, Kakà, Sergio Ramos. Sono tre mostri del calcio, ma sono anche umani. Quella è l’unica notta in cui ho pianto per una partita di calcio. Me lo ricordo bene. Io e Karanka ci trovavamo in macchina davanti a casa mia e io scoppiai in lacrime. E’ stata dura da accettare come sconfitta perché nel 2012 eravamo la squadra migliore d’Europa”.