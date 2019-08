Mourinho, ritorno al passato: visita alla sua prima squadra e al primo trofeo

In attesa di tornare a sedere su un panchina prestigiosa, José Mourinho non può fare a meno del calcio e dei trofei. Ecco allora lo Special One tornare alle origini, dove tutto ebbe inizio.

Come riporta Sky, Mourinho ha fatto visita alla squadra con cui ha iniziato la sua scalata al successo: il Vitoria Setubal. In visita al museo della squadra, il portoghese ha rivissuto il primo successo da allenatore risalente al lontano 1990 quando allenava proprio gli allievi del Vitoria Setubal festeggiando il primo titolo in panchina con la formazione U-18, opposta al Racing Club de Paris.

Un tuffo nel passato, con in mano il primo titolo di una lunga carriera, per caricarsi in attesa di una nuova avventura. Mourinho, adesso, si dedica a commentare le partite della Premier League ma, come più volte ammesso, non vede l’ora di tornare protagonista in campo.