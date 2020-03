Due Champions League con Porto e Inter, tre Premier League con il Chelsea. una Liga con il Real Madrid e una Europa League con il Manchester United: il palmares di José Mourinho è sterminato. Tantissimi sono i campioni gestiti durante la sua carriera da allenatore. Ma quali comporrebbero la sua squadra ideale? Ai microfoni di AS, lo Special One ha composto la formazione perfetta con tutti i giocatori allenati. Non mancano le sorprese.

