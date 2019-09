Mourinho, siparietto finito male con Ilaria D’Amico: il portoghese lascia il palco

Succede un po’ di tutto nella serata di gala a Milano per la premiazione del FIFA The Best 2019. A La Scala, trionfano i migliori giocatori della stagione ma non mancano i colpi di scena al di fuori del palco dei vincitori.

Protagonisti di un curioso, e abbastanza imbarazzante, siparietto, José Mourinho e Ilaria D’Amico, conduttrice dell’evento. La giornalista di Sky Sport dopo aver posto alcune domande allo Special One lo ha invitato a restare con lei sul palco. Dal canto suo, però, il tecnico ha preferito andarsene lasciandola sola. Il motivo? Alcune domande ritenute, forse, fuoriluogo in quel momento. La D’Amico, infatti, prima ha fatto una battuta su chi avrebbe potuto allenare la fantastica top 11 appena premiata e poi ha sottolineato come Mourinho fosse, però, disoccupato. Il portoghese, inizialmente, ha risposto: “Chi la potrebbe allenare? Un allenatore disoccupato come me o Fabio Capello o qualcun altro, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo”. La giornalista, però, ha sottolineato come, appunto, lo Special One fosse senza una squadra e, in quel momento, Mourinho se ne è andato nonostante il tentativo in extremis della D’Amico di recuperare il tutto.