Mourinho tenero papà, auguri alla figlia e scuse: “Come 25 anni fa non ci sarò ma…”

Lo Special One e il post social per sua figlia Tita

Infatti lo Special One, venticinque anni fa, in occasione della nascita della sua primogenita, era impegnato nella partita tra Sporting Gijon e Barcellona e evidentemente non aveva potuto godersi pienamente quel giorno di festa. Esattamente come allora, anche stasera Mourinho avrà una partita a cui non potrà rinunciare, quella tra Roma e Bodo in Conference League. Ad ogni modo la giovane Matilde ha già avuto modo di festeggiare con suo padre perché si trova a Roma e ieri sera avrebbe già "fatto festa" come dimostrano le immagini del post del portoghese.