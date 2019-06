Mourinho: “Unico ad aver vinto in Italia, Inghilterra e Spagna. Ora un altro campionato…”

Arrivano altre importanti dichiarazioni da parte di José Mourinho sul canale YouTube ‘The Coaches Voice’. Il tecnico portoghese, dopo l’esperienza poco felice al Manchester United, è pronto a tornare su un panchina di una squadra. A tal proposito lo Special One non nasconde la possibilità di nuove esperienze.

ADATTARSI – “Ritengo di essere abbastanza flessibile nell’adattarmi e, qualche volta, nell’andare anche contro alle mie stesse idee per andare incontro ai Paesi in cui alleno. Fino ad ora sono l’unico allenatore ad aver vinto un campionato in Italia, Inghilterra e Spagna. Per fare questo hai bisogno di flessibilità, devi adattarti alla realtà de club e delle competizioni. Io dico che mi sono arricchito con queste esperienze, ed è per questo che non chiudo le porte a un nuovo Paese e a una nuova competizione, perché mi piace il feeling che provo con qualcosa di sconosciuto e che posso vincere. Quello che posso dire con certezza è ciò che non voglio. Voglio giocare per vincere. Se non dovessi riuscirci, poi, sarebbe un mio problema, del club, dei giocatori e della struttuta. Ma devo sentire quella sensazione. Se qualcuno mi offrisse un incredibile contratto di dieci anni e poi mi dicesse che l’obiettivo della società è di stare nella prima parte di classifica e che sarebbe perfetto arrivare settimi, ottavi o noni..ecco, questo non farebbe al caso mio perché questo non è nella mia natura. Il mio prossimo lavoro è lottare per vincere“.