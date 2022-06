Mourinho: “Vittoria Conference League vale quanto le altre in Europa per un motivo”

Le parole dello Special One

Intervista al quotidiano portoghese Record per il tecnico della Roma José Mourinho che tra i vari argomenti ha parlato, inevitabilmente, della Conference League vinta. Un successo davvero importante non solo per la formazione giallorossa ma anche per lo stesso Special One.

GRANDE SUCCESSO - "La vittoria della Conference League da parte della Roma la colloco allo stesso piano di una vittoria della altre competizioni europee perché ha regalato emozioni forti, indipendentemente dalla grandezza della competizione", ha detto Mourinho. "Ci sono club per i quali le vittorie europee sono conseguenza naturale di investimenti e delle aspettative. Io ho avuto la fortuna che su cinque vittorie, quattro sono state contro natura. Con il Porto, per esempio nessuno si aspettava le vittorie europee, così come con l’Inter. E ancor meno con la Roma".

BILANCIO - Parlando poi dell'annata in sé, tra Coppa e campionato: "Stagione positiva? Dipende da chi la analizza. Per alcuni Einstein delle tv portoghesi, la nostra stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite non parlo di Rui Patricio che ne ha fatte 54…".