Mourinho: “Voglio tornare ad allenare. Nel frattempo mi dedico a…”

Dopo l’addio al Manchester United, José Mourinho è ancora senza squadra. Lo Special One è alla ricerca di una nuova esperienza ma senza fretta. Accostato a diversi club, in Europa e all’estero, l’ex allenatore anche dell’Inter si gode il tempo libero anche se ammette di voler tornare presto ad essere protagonista.

Direttamente dal circuito automobilistico di Silverstone dove questo weekend è previsto il Gp di F1, Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sports.

DESIDERIO – “Ho grande voglia di tornare, ma aspetterò il club giusto, per il progetto giusto”, ha confidato lo Special One che nel frattempo si diverte appassionandosi ad altri sport. Visto di recente a Wimbledon, adesso aspetta il Gran Premio di Formula 1. “Intanto che aspetto la squadra giusta sto facendo le cose che mi piace fare, preferisco lavorare, ma mi piacciono gli altri sport e questa è una buona opportunità per godermeli”, ha detto Mourinho che è fermo da dicembre, quando il suo rapporto con il Manchester United è terminato.