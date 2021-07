Mourinho vuole Azmoun, lui segna e lo Zenit ironizza sui social: “Ignoralo…”

Siparietto social tra il club russo e un tifoso che chiedeva alla Roma di comprare il giocatore

Il calciomercato entra nel vivo e pure sui social è possibile capire quanto i vari club siano nel pieno del clima delle trattative. In casa Roma , è noto come José Mourinho abbia messo gli occhi sul talento dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun .

Le voci sul possibile approdo nella Capitale italiana del talento iraniano sono arrivate anche in Russia. Ed ecco perché dopo la rete del calciatore nell'esordio dei suoi in campionato contro il Khimki, lo stesso Zenit, attraverso il profilo ufficiale nelle versione inglese, ha voluto ironizzare chiamando in causa proprio lo Special One giallorosso.