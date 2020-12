Muller e il ritorno in Nazionale: “Penso al Bayern Monaco. Löw confermato? Tutti i tedeschi dovrebbero sostenere questa scelta”

La scelta di escludere alcune eccellenze del calcio tedesco per dare spazio ai più giovani non è molto piaciuto ai tifosi della Germania, specie dopo i recenti risultati non troppo esaltanti. A seguito del pesante k.o. subito dalla Spagna in Nations League (netto 6-0), la posizione del ct Joachim Löw è stata messa in discussione tanto da richiedere una riunione per stabilirne il futuro. Alla fine, la federazione tedesca ha optato per la fiducia in vista anche dell’Europeo ma potrebbe aver sottolineato come sia necessario tornare sui suoi passi e richiamare personaggi del calibro di Hummels, Boateng e Muller, tre eccellenze escluse dal mister dopo la deludente spedizione del Mondiale in Russia. A parlare di questa possibilità è stato uno dei diretti interessati, l’attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ai microfoni di Sky Germania.

Muller: “Tornare in Nazionale? Penso al Bayern ma…”

Dopo la prova del suo Bayern Monaco contro il Lipsia, Muller, autore per altro di una doppietta, ha commentato anche le vicende relative alla Nazionale: “Tornare a giocare per la Germania? Questo argomento è ancora molto lontano. Le prossime partite della Nazionale saranno a marzo. Naturalmente ci sono state delle conversazioni ma io adesso sto cercando di aiutare la squadra in cui mi trovo, il mio club, per essere in cima alla classifica e ad avanzare in Champions League. Fin qui tutto bene e cercherò di continuare a fare così”.

E ancora sulla conferma di Löw come ct: “Lui confermato? Tutti i tedeschi dovrebbero sostenere questa scelta. La federazione ha preso questa decisione, quindi tutti i tedeschi dovrebbero sostenerla. Spero che la squadra sotto la guida di Joachim Löw possa fare bene”.