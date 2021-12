Muller: “Pallone d’Oro a Messi? Come quello non dato a Ribery nel 2013…”

Il tedesco sull'assegnazione del trofeo all'argentino e non a Lewandowski

COMMENTO - "Da un punto di vista bavarese, polacco e anche tedesco, la premiazione del Pallone d’Oro si è rivelata decisamente una delusione. Per alcuni anche un qualcosa di più", ha esordito Muller. "Io sono in attività da molto tempo e quindi non sono rimasto sorpreso dal risultato (è simile a quanto successo con Franck Ribery nel 2013) e l’intera vicenda ha rafforzato in me un pensiero: abbiamo grandi giocatori in Bundesliga e non dobbiamo nasconderlo. Tuttavia sono necessari ulteriori successi internazionali per un riconoscimento globale".