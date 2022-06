Muller, siparietto social col profilo della Champions: risponde citando Bale

Abile in campo, ironico e pungente fuori. Parliamo di Thomas Muller , attaccante della Germania e del Bayern Monaco che nelle scorse ore si è reso protagonista di un divertente siparietto social su Twitter.

Tutto nasce da una domanda sul noto social network da parte del profilo ufficiale della Champions League che, pubblicando una foto di un uomo che calcia per fare buca (da golf) con un pallone da calcio, chiede ai tanti seguaci quale calciatore sarebbe in grado di fare centro con i piedi.

Tra le tante risposte simpatiche ecco spuntare quella del giocatore tedesco. Nessuna parola, ma solo un nome, scritto per altro taggando il diretto interessato: "Gareth Bale?".

Muller ha fatto dunque riferimento alle note capacità del gallese nel golf ma soprattutto all'amore che nutre per questo sport che, da ormai tanti anni, lo ha messo spesso anche al centro di diverse polemiche col Real Madrid e nin solo.

Bale, comunque, è e resta un calciatore professionista e aldilà della passione per il golf, volerà a Los Angeles per l'avventura in MLS col suo nuovo club.