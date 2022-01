Muntari ci ripensa: dopo oltre due anni di stop torna a giocare

Potrebbe esserci un ritorno al calcio giocato davvero curioso e che riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano. Sulley Muntari, storico ex anche di Milan e Inter, sarebbe in procinto di rimettersi gli scarpini in Patria. Il centrocampista...

Redazione ITASportPress

Potrebbe esserci un ritorno al calcio giocato davvero curioso e che riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano. Sulley Muntari, storico ex anche di Milan e Inter, sarebbe in procinto di rimettersi gli scarpini in Patria. Il centrocampista potrebbe ripartire dall'Hearts of Oak, squadra del Ghana.

A darne notizia in anteprima su Twitter la giornalista di TV3 Juliet Bawuah che ha parlato di un accordo della durata di un anno tra il giocatore e la formazione. L'ex centrocampista, la cui ultima esperienza risale alla seconda parte di stagione 2018-2019 disputata tra le file dell'Albacete in Segunda Division spagnola, si starebbe allenando già da qualche settimana con la squadra di Accra. Presto dovrebbe arrivare anche l'ufficializzazione delle firme.

Per Muntari, dunque, sarebbe un incredibile ritorno al calcio giocato dopo uno stop lungo oltre due anni. Da vedere in quali condizioni fisiche potrà essere ma la sua esperienza lo aiuterà senza dubbio in questa nuova avventura.