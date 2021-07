Muriel, sui social veste… la maglia del Tottenham

L'attaccante colombiano immortalato con la maglia Spurs

In attesa di rientrare a Bergamo dopo le vacanze post Copa America con la sua Colombia, Luis Muriel si sta godendo qualche giorno di relax prima del via alla nuova stagione 2021-22 con l'Atalanta. Come tutti i calciatori, anche l'attaccante deve tenersi comunque in forma e, in tal senso, una bella partita di calcetto con qualche amico è senza dubbio un bel modo per farlo.