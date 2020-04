Murillo allontana la Sampdoria: “Sono felice al Celta Vigo, la gente mi chiede di rimanere…”

Soltanto pochi mesi per Jeison Murillo con la maglia della Sampdoria. Il difensore, durante la sessione invernale di mercato, è infatti passato in prestito al Celta Vigo, club nel quale il colombiano vorrebbe rimanere anche in futuro. Queste le sue parole durante una diretta Instagram raccolte da eldesmarque.com e riportata da sampnews24.com.

FUTURO – “Io sono felice al Celta, la squadra è migliorata a livello di gruppo, anche se dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti. Stiamo lavorando bene sia a livello individuale che collettivo, possiamo sperare in un futuro positivo. Qui la gente mi chiede di rimanere…”.