Museo del Calcio di Coverciano: iniziative per famiglie nella giornata dei diritti dei bambini

Iniziative per tutti per visitare il Museo

Grande successo per il Museo del Calcio di Coverciano , soprattutto dopo il trionfo dell'Italia ad Euro 2020. Grande approvazione e grande pubblico desidera sempre visitarlo. E adesso potranno farlo anche le famiglie con alcune iniziative ad hoc.

Come si legge sul sito del Museo , in occasione della giornata dei diritti dei bambini, vi saranno offerte speciali.

"Il Museo del Calcio di Coverciano è un luogo delle famiglie e la sua Corte dei Campioni, appena varcato l’ingresso, è un’area accoglienza dedicata ai bambini e alle bambine. Un luogo dove scambiarsi emozioni e un passaggio col pallone", si legge sul sito ufficiale. "Il Museo del Calcio, sabato 20 novembre, nella Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, proclamata dall'ONU, distribuirà la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992-Commissione Tempo Libero ONU). Per questa occasione, in particolare, il Museo del Calcio prevede tariffe speciali come il Biglietto Famiglia valido sia sabato 20 che domenica 21 novembre: € 5,00 a testa (minimo 1 adulto con 1 o più bambini/ragazzi, dai 6 ai 18 anni)".