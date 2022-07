Musso spinge la sua Argentina: “Favorita per il Mondiale. Su Di Maria e Dybala…”

MONDIALE E CONNAZIONALI - "L’Argentina è tra le favorite per il Mondiale lo è sempre. Abbiamo Messi e molti altri giocatori di alta qualità, andremo per vincere", le parole sicure dell'estremo difensore. Poi un pensiero ai talenti dell'Albiceleste in Italia con particolare riferimento a chi, come Dybala, non ha ancora trovato squadra e chi, invece, è appena arrivato in Serie A come Angel Di Maria: "Dybala? Non so com’è la situazione, non ci parlo da un po’ di tempo, ma troverà una squadra adatta alle sue qualità". E su Di Maria: "Lui alla Juventus? Non è giovanissimo ma io dico sempre che è uno dei più forti che abbia mai visto. Un fenomeno, fisicamente sembra abbia 5 anni in meno", le parole di Musso.