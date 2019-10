Nagatomo, dal campo ai cartoni animati: comparirà in un episodio di Holly e Benji

Yuto Nagatomo, laterale difensivo sinistro della nazionale giapponese e del Galatasaray, con un passato in Italia con le maglie di Cesena e Inter, interpreterà se stesso in un anime speciale di Capitan Tsubasa, ovvero Holly e Benji, che verrà trasmesso il 3 Novembre prossimo all’interno del programma annuale FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!. Nagatomo collaborerà con il cast della serie animata; l’anime è supervisionato da Yoichi Takahashi, autore del manga originale.

Nel corso del programma, che sarà incentrato sui tesori umani del Giappone, interverrà anche il sensei Takahashi che descriverà il proprio lavoro e come il manga Capitan Tsubasa è stato creato. In Italia il manga originale è stato pubblicato da Edizioni Star Comics, anche in una nuova edizione uscita tra il 2014 e il 2016. I tifosi di Nagatomo e i suoi fan non vedono l’ora di vederlo…