Nagelsmann: “Prima delle partite ascolto gli inni delle squadre. Saprei cantare quello della Juventus”

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Bundelsiga del suo Lipsia, Julian Nagelsmann ha rivelato di avere un curioso hobby o passione: ascoltare i vari inni delle squadre di calcio che sta per affrontare. Come riporta anche Goal, il tecnico tedesco ha ammesso di aver imparato abbastanza bene anche quello del Real Madrid e… della Juventus.

Nagelsmann: “Potrei cantare l’inno della Juventus”

“Prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria”, ha detto Nagelsmann. “Ora sto ascoltando quello del Werder Brema”, ha affermato a proposito del prossimo rivale in campionato. Ma non solo. Il tecnico confida di aver quasi imparato alla perfezione anche alcuni inni di squadre straniere, forse in ottica della Champions League: “Devo dire che mi piacciono molto quelli di Real Madrid e Juventus. Se so cantarli? In teoria dovrei, anche se non in perfetto italiano o spagnolo”.

Il Lipsia, arrivato secondo nel girone di Coppa, potrebbe proprio trovare i blancos o i bianconeri, entrambi usciti al primo posto nel loro rispettivo raggruppamento.