Nagelsmann tra Tottenham e… Serie A

Il nome di Julian Nagelsmann è tra i più vociferati per prendere il posto di Mourinho al Tottenham nella prossima stagione. Se da un parte i tabloid inglesi eleggono il tedesco come futuro manager degli Spurs, dall’altra, in Italia, c’è chi lo vorrebbe in un top club di Serie A.

Secondo quanto afferma La Repubblica, infatti, in cima alla lista dei nomi di allenatori vagliati da parte della Roma in vista del prossimo campionato ci sarebbe proprio quello dell’attuale mister del Lipsia. Il sogno dei giallorossi resta sempre Massimiliano Allegri, che non è stato scartato ma che resta una strada complicata, ma Nagelsmann potrebbe guadagnare posizioni in queste ultime settimane.

Attenzione anche all’ipotesi meno accreditata fino a poco tempo fa, ovvero la permanenza di Fonseca che ancora non sembra essere tagliato fuori. Infatti, se dovesse riuscire ad approdare in Champions, il rinnovo non sarebbe più un’utopia.