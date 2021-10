Nagelsmann vota Lewandowski per Pallone d’Oro: “Nessuno come lui negli ultimi 3 anni”

Il tecnico del Bayern Monaco lancia il suo centravanti per la vittoria dell'ambito trofeo

Sembra quasi essere diventata una gara a chi "promuove" di più il proprio beniamino. In questo caso è il suo allenatore a sostenerlo per la corsa al Pallone d'Oro . Parliamo di Julian Nagelsmann , tecnico del Bayern Monaco , che punta tutto su Robert Lewandowski per la vittoria dell'ambito trofeo del 2021 . Parlando all' Abendzeitung , Nagelsmann ha dichiarato: "Deve vincere il premio perché è stato incredibilmente continuo negli ultimi tre anni, come nessun altro ".

Come se non bastasse, il tecnico del club tedesco guarda anche al futuro ed esalta le qualità da professionista del bomber polacco in grado, a suo modo di vedere le cose, di proseguire ad altissimi livelli ancora a lungo: "Se il suo corpo rimane così, è tutt'altro che finita la sua carriera. È estremamente dinamico, non ha infortuni, può allenarsi molto: confido sicuramente che possa giocare ai massimi livelli ancora per qualche anno, anche perché nella vita fa di tutto per essere al top della forma", ha spiegato Nagelsmann su Lewandowski.