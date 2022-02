Nainggolan e i derby: “A Milano gara tra amici. A Roma questione di vita o di morte”

Il Ninja si racconta soffermandosi sulla Serie A ed in particolare sull'ambiente Roma

Radja Nainggolan non dimentica il suo passato in Serie A avendo vestito le maglie di Cagliari, Roma e Inter. Il centrocampista, ora all'Anversa in Belgio, è tornato a parlare del massimo campionato italiano soffermandosi su diverse tematiche.