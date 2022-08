Nainggolan: “Mi pento di aver lasciato la Roma. Sul mio futuro…”

Radja Nainggolan non dimentica la Roma e racconta il suo grande amore per i colori giallorossi. Allo stesso tempo, però, smentisce in un certo senso alcuni rumors che lo volevano essersi proposto al club allenato da Mourinho per un clamoroso ritorno.

Queste le sue parole rilasciate a New Sound Level: "Roma mi vuole bene come gliene voglio io, quando sono andato via ho fatto una scelta sbagliata. Purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi", l'ammissione di Nainggolan. "Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma perché le voglio ancora bene. Se avessi potuto, sarei tornato alla Roma dieci volte". Una possibilità che, nonostante i rumors recenti, non pare esserci: "Adesso qualcuno ne parla perché si è fatto male un giocatore appena acquistato e la voce è girata molto velocemente, però non c’è molto di vero. Sono chiacchiere da bar", ha concluso il Ninja belga ora all'Anversa.