Nainggolan, visita speciale in ospedale a Cossu e lui si affaccia a salutare…

“Stamattina una visita speciale all’amichetto…”, ha detto Nainggolan in una sua storia Instagram mentre inquadrava se stesso e quello che si rivelerà poi essere un ospedale. “Grande Andreeee…”, ha proseguito il Ninja del Cagliari.

“L’Andre” è in realtà la storica bandiera rossoblù Andrea Cossu reduce dal recente terribile incidente stradale che aveva fatto temere il peggio. Il centrocampista belga ha scelto di trascorrere qualche minuto della sua giornata per fare visita all’amico. Non sappiamo, per ora, se Nainggolan sia anche entrato nella struttura per vederlo da vicino ma sicuramente il fatto che l’ex calciatore si sia affacciato e abbia fatto cenno con un ok col dito è qualcosa di molto positivo.

Un risveglio doppiamente dolce per il Cagliari e i suoi tifosi. Dopo la ritrovata vittoria in campionato, ecco che Nainggolan e lo stesso Cossu regalano una seconda bella notizia nel giro di poche ore.