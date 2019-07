Nandez saluta il Boca: “Non è un addio, prima o poi tornerò”

E’ ormai prossimo al trasferimento al Cagliari Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano classe 1995. Il giocatore passerà ai sardi per una cifra attorno ai 18 milioni di euro e nel frattempo, nella notte, è sceso in campo nell’andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro l’Atletico Paraense. Al termine della gara Nandez, come raccolto da Fox Sports, ha voluto salutare i tifosi del Boca Juniors.

SALUTO – “Voglio godermi fino all’ultimo minuto la mia esperienza qui. Le persone mi hanno dato un grande affetto, mi hanno fatto sentire bene. Non è facile andare via, ma questo è solamente un arrivederci: prima o poi tornerò”.