Nani a sorpresa: “Cristiano Ronaldo ha imparato tanto da me…”

De Gea, Bruno Alves, Deco, Scholes e Cristiano Ronaldo. Questi i giocatori scelti da Luis Nani per la sua squadra ideale a calcio a 5. Il portoghese si è raccontato su Instagram al sito ufficiale della MLS. Curiosi i motivi per i quali il giocatore trasferitosi nel campionato americano ha deciso di preferire questi calciatori. In modo particolare fa sorridere quanto detto a proposito di CR7.

5 GIOCATORI – “Scelgo De Gea perché è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ed è un mio caro amico. Poi Deco, ho imparato molto da lui. Classe unica. Un difensore come Bruno Alves: grande tecnica. Se bisogna giocare la palla lo sa fare, se deve distruggere il gioco avversario è sempre presente. Un giocatore inglese: Paul Scholes. Incredibile”. Infine Cristiano Ronaldo: “Scelgo Cristiano Ronaldo. Ha grandi abilità, è veloce con i piedi: in gioventù ha imparato tanto da me”, ha detto Nani sorridendo. “Lui lo sa, lo sa…”, ha concluso.