Nani: “Cristiano Ronaldo? Il più forte del mondo, ecco perché…”

Una stagione più che positiva, quella che sta vivendo Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese della Juventus, pronto a scendere in campo contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha già segnato fin qui 21 reti in campionato. Del fuoriclasse bianconero, alla CNN, ha parlato il suo connazionale ed ex compagno di squadra al Manchester United Nani, attualmente in forza all’Orlando City.

CR7 – “Il segreto di Cristiano è la sua mentalità ed il suo allenamento quotidiano. Per essere sempre al meglio della forma bisogna che ci sia preparazione sia dal punto di vista fisico che mentale. Questo è il motivo dei suoi tanti gol, questo lo ha reso il migliore al mondo”.

