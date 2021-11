Nani versione agente: “Ho consigliato io a Bruno Fernandes di andare allo United”

Parla la stella portoghese

Interessante retroscena di calciomercato svelato dallo storico calciatore Luis Nani a proposito dell'approdo del suo connazionale Bruno Fernandes al Manchester United. L'ex stella, ora in MLS con gli Orlando City, ha parlato al The Athletic in merito ai consigli dati all'ex Sporting prima di passare in maglia Red Devils.