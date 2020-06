Napoli, accordo con Maksimovic per il rinnovo

Protagonista nella finale di Coppa Italia contro la Juventus in coppia con Kalidou Koulibaly, a causa dei problemi fisici di Manolas, Nikola Maksimovic è ormai un giocatore sempre più importante nello scacchiere tattico del Napoli.

Cambiano gli allenatori, ma l’ex Torino trova spazio con continuità nelle formazioni titolari. Sotto la gestione Ancelotti Maksimovic è stato impiegato anche da centrale di destra in una linea a tre o esterno della difesa a quattro, salvo tornare centrale con Gattuso.

Azzurro a vita?

I tifosi apprezzano e la società altrettanto, così ecco in arrivo il rinnovo del contratto. Come riferito da Sky Sport, infatti, per il difensore serbo è pronto il prolungamento fino al 2025, ben quattro anni in più rispetto all’attuale scadenza. Maksimovic, arrivato a Napoli nell’estate 2016, resterebbe così in azzurro fino a 32 anni.