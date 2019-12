Napoli, Ancelotti all’ultima spiaggia: Gattuso in pole ma la richiesta a De Laurentiis…

Carlo Ancelotti sempre più in bilico. La panchina del Napoli balla, e non poco. L’ennesima mancata vittoria in campionato potrebbe aver dato l’ultimo strappo tra allenatore e ambiente. La posizione del tecnico di Reggiolo è a serio rischio e la partita contro il Genk in Champions League sembra essere l’ultima spiaggia. Pur bastando un pari agli azzurri per passare il girone, servirà una vittoria convincente per spazzare parte delle critiche.

SOSTITUTO – Se la vittoria non dovesse arrivare, Ancelotti potrebbe dire addio. Al suo posto c’è Gennaro Gattuso. L’ex Milan è in pole position per prendere il posto del tecnico azzurro anche se la sua richiesta potrebbe non piacere molto al patron De Laurentiis. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, ‘Ringhio’ chiede un progetto a lungo termine e non si accontenterebbe di fare da traghettatore. Da capire se il presidente si convincerà, o preferirà virare su altri allenatori.