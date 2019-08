Napoli, Ancelotti: “Contro il Barcellona come nel primo match. Milik? Serve tempo per trovare la condizione…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a margine della sfida contro il Barcellona. Dopo il ko del primo match disputato pochi giorni fa a Miami, gli azzurri cercano il riscatto e il successo nel match odierno a Detroit. L’obiettivo è uno solo: “confermare quanto fatto in precedenza per avere maggiore fiducia”.

IN CAMPO – “Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia. Probabilmente darò maggiore spazio a coloro i quali hanno giocato meno minuti nella gara di Miami”.

NUOVA STAGIONE – “I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un’ottima condizione. Coloro i quali sono arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare. Aspetteremo inoltre quelli che arriveranno la prossima settimana. Il 24 saremo pronti”.

GIOCATORI – “Milik? Milik è un attaccante ed è normale che nell’arco della gara abbia tante occasioni da gol, l’importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione”. “Zielinski regista? Piotr gioca in una posizione diversa rispetto la scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni”, ha concluso Ancelotti.