Napoli, Anguissa: “Spalletti grande uomo e allenatore. Mio futuro…”

Non manca una parola su Spalletti e il suo addio: "Sono triste. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E' una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile".

E in chiave futura: "Ho un contratto col Napoli, farò quello che decide la società. Non voglio pensare al futuro ma solo al presente. Io continuerò a dare il massimo, sono in una grande squadra e ci sto bene. Poi, tutto può succedere".