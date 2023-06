Napoli ascolta Pepe: “Il miglior allenatore che ho avuto è Sergio Conceicao”

Nel corso della sua carriera, il difensore portoghese Pepe (40) ha lavorato con tanti allenatori. Fernando Santos, Mourinho, Zidane, Ancelotti, Rafa Benítez, tra gli altri, ma Pepe non ha dubbi nello scegliere il migliore che ha avuto. La confessione l'ha fatta lui stesso alla vigilia della partita contro l'Sp. Braga, dalla finale di Coppa del Portogallo. « Sérgio Conceição è un ottimo allenatore. Con tutto il rispetto per tutti gli allenatori che ho avuto, e ne ho avuto di grandi come Fernando Santos, ma per me Sérgio Conceição è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto nella mia carriera. Ti coinvolge in tutto e poi ha la capacità di farti competere con compagni di squadra. Se posso giocare ad alto livello a 40 anni lo devo al mio allenatore perché pretende molto da me e ti fa rendere al meglio ogni giorno», ha detto, in conferenza stampa Pepe. Conceição piace molto al Napoli e De Laurentiis lo vorrebbe alla guida del club dopo la separazione con Spalletti.