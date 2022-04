Napoli, attenta: in Premier League sono tutti pazzi per Osimhen

Tanti club inglesi vorrebbero il bomber nigeriano dei partenopei

Tutti pazzi di Victor Osimhen . Il bomber del Napoli ha trascinato a suon di gol la squadra partenopea in questa stagione e ha inevitabilmente attirato su di sé le attenzioni di molte big d'Europa. Si parla, in tal senso, di un forte interessamento di diverse società di Premier League che sarebbero disposte ad offerte pazze pur di strapparlo al club di De Laurentiis.

Dalle ultime informazioni, sarebbero almeno in tre le società che potrebbero spendere una somma molto vicina ai 100 milioni di euro per il centravanti nigeriano. Osimhen piace ad Arsenal e Newcastle ma, nelle ultime ore, pare che anche il Manchester United abbia messo gli occhi su di lui.

Da capire se ci siano realmente margini di manovra per lui. In caso di addio di Osimhen, i fari del Napoli sarebbero puntati sul nome di Armando Borja, centravanti albanese classe 2001 attualmente in prestito al Southampton ma di proprietà del Chelsea.