Napoli-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 per l'Europa League

La gara tra azzurri e blaugrana sarà visibile dagli abbonati a DAZN , in diversi modi: scaricando l'app su una Smart Tv, utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast su un Android Tv, o ancora accedendo al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su uno smartphone, un pc o un tablet.

L'alternativa per assistere a Napoli-Barcellona è Sky, sia in diretta tv (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e il numero 252 del satellite) che in diretta streaming attraverso l'applicazione SkyGo. Il meglio della programmazione satellitare è visibile anche su NOW dove sarà possibile assistere anche alla gara del Maradona.