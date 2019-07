Napoli-Benevento streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 13 luglio

Napoli-Benevento, fischio d’inizio ore 17,30. Primo test stagionale per la squadra di Carlo Ancelotti in programma sul campo di Carciato a Dimaro. Si tratta della prima uscita per gli azzurri dal rientro dalle vacanze. La nuova stagione è alle porte e le prime sgambate saranno fondamentali per il proseguimento della preparazione in vista degli obiettivi per il futuro.

Il Napoli attende il Benevento degli ex Maggio e Insigne, Roberto fratello di Lorenzo. Una sfida che vedrà contro anche i due mister: da una parte Ancelotti, dall’altra Filippo Inzaghi, tecnico delle streghe.

Napoli-Benevento, le probabili formazioni – Si tratta di un’amichevole e anche della primissima uscita degli azzurri. Ancelotti proverà tanti giocatori lasciando spazio a chi ha più allenamenti sulle gambe. Difficile, quindi, vedere all’opera Milik e Mertens rientrati ieri dalle vacanze. Spazio a Tutino, Verdi e Younes in avanti. Prima con la maglia del Napoli per Di Lorenzo, arrivato dall’Empoli nelle scorse settimane. Callejon sarà in campo sulla corsia destra. Il Benevento mette dentro i più forti. Nessuno sconto da parte delle streghe con Inzaghi desideroso di fare bene.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Di Lorenzo, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Callejon, Palmiero, Rog; Tutino, Verdi, Younes. Allenatore: Carlo Ancelotti

BENEVENTO: (4-3-1-2): Gori; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Tello; Insigne; Armenteros, Coda. Allenatore: Filippo Inzaghi

Napoli-Benevento, streaming e diretta TV – Napoli-Benevento è in programma alle 17,30 del 13 luglio sul campo di Carciato a Dimaro e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport. Gli utenti che non potranno vederla sul piccolo schermo, se abbonati, potranno seguire la sfida anche in diretta streaming con Sky Go anche tramite pc, smartphone e tablet. Per chi volesse vederla in differita, TV8 e TV Luna trasmetteranno Napoli-Benevento in chiaro a partire, rispettivamente, dalle 20,40 e dalle 21.