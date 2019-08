Napoli, buon esordio per Elmas ma il nome sulla maglietta…

Il successo del Napoli contro il Marsiglia è stato anche il modo di vedere in campo per la prima volta il neo acquisto Eljif Elmas. Al Velodrome, il centrocampista ha colto l’occasione e ha subito convinto Ancelotti e compagni. Il macedone è stato senza dubbio tra le sorprese della serata, ma non solo per la sua prova in campo.

Infatti, come circolato su Twitter e riportato anche da Il Mattino, in occasione della sfida il giocatore è sceso in campo con una divisa con il cognome sulle spalle “corretto” in extremis. Qualcuno ha sbagliato a scrivere “Elmas” e ha provato a porre rimedio. La “A” è stata visibilmente ritoccata e modificata ma la differenza con le altre lettere si nota. Nonostante questo piccolo problema, la prova del calciatore è stata, come detto, davvero brillante e sorprendente.