Napoli, Callejon: “Pronti a grandi cose. Manolas? Che coppia con Koulibaly…”

Sta lentamente entrando nel vivo la nuova stagione del Napoli, ieri sconfitto per 2-1 dal Benevento nella prima uscita stagionale. In queste ore, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Jose Maria Callejon, uno dei punti fermi degli azzurri.

MANOLAS – “E’ un grandissimo difensore, insieme a Koulibaly formerà una grandissima coppia. Siamo contenti di averlo qua”.

NAPOLI – “Io sono molto felice di essere qua, a Napoli mi sento a casa: fino all’ultimo darò il 100% per la società, per i compagni e per la città. Qui mi sento importante, mi sento parte del progetto. Da sette/otto anni questa società sta crescendo e ora ci manca davvero poco. Possiamo fare grandi cose questa stagione”.