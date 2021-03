Napoli, calma apparente tra De Laurentiis e Gattuso ma Ringhio andrà via a fine stagione

Segnali di distensione in casa Napoli dopo la vittoria sulla Roma. Eppure, le cose potrebbero presto prendere una piega ben diversa dall’attualità. I conflitti avuti in questa stagione tra il patron De Laurentiis e il mister Gennaro Gattuso avrebbero portato i due all’addio al termine dell’annata in corso.

Come scrive Il Mattino, nonostante un’apparente clima sereno ritrovato, una volta concluso il campionato, il Napoli saluterà Ringhio che dovrebbe lasciare la guida tecnica del club a prescindere da ogni possibile tentativo di riavvicinamento.

Per il futuro tornano di moda i nomi di Benitez e di Sarri…