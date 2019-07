Napoli, clamoroso dalla Spagna: Milik ha un accordo con il Betis Siviglia

Potrebbe essere una vera e propria bomba di mercato che sposta gli equilibri anche della Serie A scatenando un effetto domino che coinvolge anche altri club.

Dalla Spagna, e in particolare Estadio Deportivo, è sicuro: Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha un accordo con il Betis Siviglia. L’attaccante polacco sembrava al centro del progetto azzurro di Carlo Ancelotti ma forse i recenti rumors sul potenziale approdo in maglia partenopea di Mauro Icardi potrebbero aver cambiato qualcosa. ED è sicuro che il classe ’94 abbia già da tempo, da questo inverno, un accordo di massima con gli spagnoli anche se il Napoli non pare intenzionato a venderlo.

Certo è, che se le voci venissero confermate, la cessione di Milik aprire le porta all’arrivo al Napoli di Icardi. Una vera e propria girandola di attaccanti che potrebbe scatenare un effetto domino anche per Roma e Juventus, impegnate con l’affare Higuain che, in parte, dipende anche dalla prossima meta di Icardi.